Es lebe der Genosse Jara!

jW-Montage/DAH Nicolás Rodrigo Miquea, Pablo Miró, Yaíma Orozco, Calum Baird und das Duo Yarawi (Aruma Itzamaray & Tobias Thiele) erinnern an Víctor Jara

Am 11. September 2023 jährt sich der faschistische Putsch in Chile zum 50. Mal. 1973 fiel die Regierung der Unidad Popular (Volksfront), angeführt von Salvador Allende, einem vom US-Kapital inszenierten Staatsstreich zum Opfer. Tausende wurden in der Folge verfolgt und ermordet, das friedliche sozialistische Experiment so im Keim erstickt. Die Tageszeitung junge Welt und der Verlag 8. Mai nehmen diesen denkwürdigen Jahrestag zum Anlass, eine umfassende Veranstaltungsreihe mit Diskussion, Buchvorstellung sowie musikalischen und künstlerischen Beiträgen anzubieten.

Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe findet am Donnerstag, dem 29. ­Juni, in der Berliner jW-Maigalerie statt. Dort werden Susann Witt-Stahl (Melodie & Rhythmus, junge Welt) und Jürgen Lloyd (Marx-Engels-Stiftung) Parallelen und Kontinuitäten faschistischer Aktivitäten in Lateinamerika und Osteuropa nachgehen: Mit der Niederlage des deutschen Faschismus 1945 waren die Experten zur Unterdrückung der Arbeiterklasse und zur Organisierung von Massakern keineswegs verschwunden. Einlass für die Veranstaltung ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Sie kann auch live per Webstream verfolgt werden.

Unsere Chile-Reihe findet ihren Höhepunkt mit einem Konzert zu Ehren des am 16. September 1973 von den Pinochet-Faschisten ermordeten chilenischen Sängers und Liedermachers Víctor Jara. Dazu laden wir am 16. September in das Berliner Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz ein. Die Künstlerinnen und Künstler Nicolás Rodrigo Miquea, Pablo Miró, Yaima Orozco, Calum Baird und das Duo Yarawi (Aruma Itzamaray & Tobias Thiele) tragen Lieder von Víctor Jara und eigene Kompositionen vor. Karten für das Konzert können ab sofort online im jW-Shop oder vor Ort im Laden der jungen Welt (Torstraße 6, 10119 Berlin) erworben werden.

Weitere Veranstaltungen zum Jahrestag des Putsches sind geplant. Die Informationsseite jungewelt.de/chile wird laufend aktualisiert. Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern erinnern wir an das sozialistische Chile und ziehen notwendige Schlussfolgerungen.