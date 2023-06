»Müssen politische Vorgaben und Strukturen betrachten«

Jochen Tack/imago Auf Krawall gebürstet: Bereitschaftpolizei attackiert Umweltschützer in Lützerath (o. D.)

Das Jahr begann mit der brutalen Räumung des besetzten Dorfes Lützerath in NRW durch ein Großaufgebot der Polizei. Die hat zuletzt in Leipzig am Wochenende ihre Macht demonstrieren wollen. Sie haben zusammen mit Hannah Espín Grau, Luise Klaus und Tobias Singelnstein nach fünf Jahren Forschung Mitte Mai die Ergebnisse des Projektes »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen« veröffentlicht. Gibt es bisher Rückmeldungen von Institutionen, die mit der Studie arbeiten wollen?

Es gibt Interesse sowohl von Politikerinnen und Politikern als auch von polizeilichen Hochschulen, die uns etwa zu Vorträgen einladen. Zivilgesellschaftliche Organisationen zeigen nach wie vor großes Interesse an unseren Ergebnissen.

Aber was wird nach Ihrer Kenntnis konkret aus den Ergebnissen folgen?

In den letzten Jahren ist zunehmend eine Debatte über Art und Verhältnismäßigkeit polizeilicher Gewaltanwendungen geführt worden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese aus verschiedenen Perspektiven sehr unterschiedlich bewertet werden können. Bisher dominierte häufig die polizeiliche Sichtweise den gesellschaftlichen Diskurs, die Perspektive betroffener Personen scheint aber an Relevanz zu gewinnen. Ob die in unserer Studie festgestellte geringe Beschwerdemacht der Betroffenen konkret gestärkt wird, bleibt abzuwarten.

Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen sozialem Status und der Gefahr, Opfer von Polizeigewalt zu werden?

Der soziale Status kann zum einen beeinflussen, ob Personen überhaupt mit der Polizei in Kontakt kommen. Marginalisierte Personengruppen haben außerdem ein erhöhtes Diskriminierungsrisiko. Dies betrifft etwa Personen of Color, wohnungslose oder drogennutzende Personen oder auch LGBTIQ*-Personen. Gerade klassistische Stereotype sind häufig mit solchen Zuschreibungen verschränkt. Auch die Schwelle für den Einsatz von Gewalt kann dann eine andere sein.

Warum kommt es aus Ihrer Sicht zu so geringen Verurteilungen wegen Körperverletzung im Amt? Die Studie legt doch eine ziemliche Häufigkeit nahe.

Mit unseren Daten können wir keine Aussage zur statistischen Häufigkeit von Erfahrungen übermäßiger polizeilicher Gewalt in der Gesamtbevölkerung treffen. Dennoch zeigt der sehr niedrige Anteil von Befragten, die sich zu einer Anzeige gegen Polizeibeamtinnen und -beamte entschieden – nur neun Prozent –, dass die meisten Fälle, die Betroffene als rechtswidrige Gewalt bewerteten, im Dunkelfeld verblieben. Obendrein ist die Beweislage in solchen Verfahren oft schwierig. Es steht häufig Aussage gegen Aussage oder Polizeibeamtinnen und -beamten können gar nicht erst identifiziert werden. Hinzu kommt, dass polizeilichen Zeuginnen und Zeugen eine besondere Glaubwürdigkeit durch Staatsanwaltschaft und Gerichte zugesprochen wird. Interne Ermittlungen, die von der Polizei geführt werden, wurden sehr häufig als herausfordernd beschrieben, etwa weil es eine große Hürde für andere Beamtinnen und -beamte darstellt, gegen Kolleginnen und Kollegen auszusagen. Manche Bundesländer haben bereits damit begonnen, ihre Ermittlungsstellen organisatorisch auszulagern. Völlig unabhängige Ermittlungsstellen gibt es aber noch nicht. Die institutionelle Nähe, die sich aus dem Arbeitsalltag von Polizei und Staatsanwaltschaft ergibt, macht es für Betroffene schwierig, in diesen Verfahren Erfolg zu haben.

Wo sehen Sie weiteren Forschungsbedarf?

Einerseits benötigen wir bessere Statistiken über den Einsatz polizeilicher Gewalt, dann könnte auch gezielter zu bestimmten Problemfeldern geforscht werden. In anderen Ländern werden etwa Zwangsmaßnahmen standardisiert dokumentiert und sind so überprüf- sowie statistisch auswertbar. Außerdem ist Forschung nötig zu den konkreten Risiken bestimmter Einsatzmittel, wie etwa dem sogenannten Taser. Des weiteren ist der Bereich Rassismus und Diskriminierung nur in Ansätzen erforscht. Hier sollte es nicht nur um die Einstellungen individueller Beamtinnen und Beamten gehen, sondern es müssen sowohl politische Vorgaben als auch institutionelle Strukturen betrachtet werden.