Sudan: Waisenkinder gerettet

Khartum. Das Rote Kreuz hat im Sudan 280 Kinder und 70 Betreuer aus einem Waisenhaus in der zwischen der Armee des Landes und den paramilitärischen Schnellen Eingreiftruppen seit Wochen umkämpften Hauptstadt Khartum in Sicherheit gebracht. Die Kinder seien aus dem Maygoma-Waisenhaus nach Wad Madani gebracht worden, berichtete das Rote Kreuz am Donnerstag in Genf. Es habe von beiden Seiten Garantien erhalten, dass der Konvoi nicht angegriffen werde. Die Aktion habe auf Bitten der Regierung stattgefunden. (dpa/jW)