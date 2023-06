480.000 Bunkerplätze in Deutschland

Berlin. In Deutschland gibt es laut einem Medienbericht derzeit noch knapp 480.000 Plätze in Bunkern und Schutzräumen. Das sei das Ergebnis einer Bestandsaufnahme, die das Bundesinnenministerium 2022 in Auftrag gegeben hatte, berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag. »Derzeit unterliegen noch rund 580 Anlagen einer Zivilschutzbindung«, zitierte das Blatt einen Sprecher des Ministeriums. 2007 war entschieden worden, die öffentlichen Schutzräume abzuwickeln. (dpa/jW)