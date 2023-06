Berlin. In dem Artikel »Wie eine Hinrichtung« in unserer Ausgabe von Donnerstag heißt es, dass Mohammed Tamimi auf dem Schoß seines Vaters gesessen habe, als er am 1. Juni tödlich verwundet wurde. Tatsächlich befand er sich zu dem Zeitpunkt auf der Rückbank des Wagens. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)