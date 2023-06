Verletzte bei Einsatz von Israels Armee

Ramallah. Bei der Zerstörung der Wohnung eines inhaftierten Palästinensers durch Israels Armee ist es in der Nacht auf Donnerstag in Ramallah im Westjordanland zu gewaltsamen Konfrontationen gekommen. Nach palästinensischen Angaben wurden mehrere Menschen durch Schüsse verletzt, auch ein Fotojournalist habe eine Schussverletzung am Kopf erlitten. Von der israelischen Armee werden regelmäßig Wohnungen zerstört, um die palästinensische Bevölkerung einzuschüchtern. (dpa/jW)