Tschechien legt Zweiprozentziel fest

Prag. Das NATO-Mitglied Tschechien verpflichtet sich, vom kommenden Jahr an mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben aufzuwenden. Ein entsprechendes Gesetz unterzeichnete Präsident Petr Pavel am Mittwoch, nachdem es von beiden Parlamentskammern gebilligt worden war. Die liberalkonservative Regierung in Prag hatte zuletzt auch ein umfangreiches Beschaffungsprogramm für die Armee für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro beschlossen. (dpa/jW)