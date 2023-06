Moskau: Ukraine scheitert mit Vorstoß

Moskau. Ukrainische Einheiten haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in der Nacht auf Donnerstag versucht, die Front in der Region Saporischschja zu durchbrechen. Vier verschiedene Angriffsversuche seien jedoch abgewehrt worden, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Minister. Die Ukrainer hätten hohe Verluste erlitten und seien gezwungen gewesen, sich zurückzuziehen. Kiew meldete unterdessen, dass die durch den Bruch des Kachowka-Staudamms verursachten Überschwemmungen die russischen Truppen zu einem größeren Rückzug gezwungen hätten. Wegen der Wassermassen hätten sie sich in der Region Cherson um fünf bis 15 Kilometer zurückziehen müssen, sagte laut Reuters eine ukrainische Militärsprecherin am Donnerstag im Fernsehen. Dies habe den russischen Beschuss in der Region »praktisch halbiert«. (Reuters/jW)