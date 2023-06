Pro-sieben-Sat-1: Milliardärin erhöht Anteil

Prag. Die tschechische Milliardärin Renata Kellnerova hat ihre Beteiligung am Medienkonzern Pro-sieben-Sat-1 aufgestockt. Laut einer Mitteilung von Freitag erhöhte die von ihr kontrollierte PPF-Gruppe ihren Anteil inklusive Finanzinstrumente auf 15,04 Prozent. Die PPF-Holding komme dabei auf 11,6 Prozent der Stimmrechte. Nach eigenen Angaben betreibt die PPF Group mehrere Fernseh- und Onlinemedienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Hinter dem von der Berlusconi-Familie kontrollierten Media for Europe (MFE) ist die PPF zweitgrößter Aktionär von Pro-sieben-Sat-1. MFE hält inklusive Finanzinstrumenten knapp 30 Prozent an Pro-sieben-Sat-1. (dpa/jW)