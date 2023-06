Verdi will Schlichtung in Verhandlungen mit RBB

Berlin. In den festgefahrenen Verhandlungen der Gewerkschaften Verdi und DJV mit dem Sender RBB will Verdi nun ein Schlichtungsverfahren einleiten. Wie Verdi am Dienstag mitteilte, soll dadurch ein »angemessener Zwischenschritt« gefunden werden, »um die Honorare der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Programmbereich an das Niveau der Festbeschäftigten anzupassen«. Demnach verhandeln die Gewerkschaften seit acht Monaten über die Honorare und Gehälter der festen und freien Beschäftigten beim RBB. Die zuständige Verdi-Sekretärin Kathlen Eggerling erklärte, das Ziel »gleiches Geld für gleiche Arbeit« müsse nicht »in einem Schritt« erreicht werden, es müsse aber ein »deutlicher« sein, der anderen Beschäftigten nicht »wieder abgezogen« werde. (jW)