Staatzschutz ermittelt gegen Journalisten

Berlin. Nach Veröffentlichung eines Berichts über einen Polizeibeamten hat der Staatsschutz Ermittlungen gegen einen Reporter des Tagesspiegel aufgenommen. Wie die Berliner Tageszeitung am Montag berichtete, erhielt der Journalist nach Erscheinen eines Artikels über den Kriminalhauptkommissar und AfD-Kommunalpolitiker André G. mehrere Schreiben des Staatsschutzdezernats »Politisch motivierte Kriminalität – links«. Darin hatte das LKA demnach »ungeprüft« die Vorwürfe des Beamten gegen den Reporter übernommen, der »getarnt als Journalist« einen »Kampf gegen rechts« führe und »Ziele der linken, politisch motivierten Kriminalität« verfolge. Hintergrund war ein Artikel über eine Geldstrafe gegen den Polizeibeamten, der mehrfach den Polizeinotruf gewählt hatte, weil er sich in einem Hotel nicht an die dort bestehende Maskenpflicht halten wollte. (jW)