Entlinksradikalisierer des Tages: Jörg Richert

Mist, verdammt! Jörg Richert wäre bestimmt eingeschritten, hätte mich vor linksradikalem Militantismus bewahrt – und allen hässlichen Begleiterscheinungen. Ja, Mist. Nur, unsere Wege kreuzten sich Anfang der 90er in Berlin nicht. Damals, als der spätere Bundesverdienstkreuzträger seinen Sozialarbeiterklub »Karuna« vereinsregisterlich eintragen ließ.

Richerts ritterliche Mission: ein Aussteigerprogramm für »Linksextreme«. Das fehle nämlich im Vergleich zu Nazis und Islamisten, sagte er am Mittwoch der Berliner Zeitung. Er würde glatt in die Lücke spurten, seinen Verein vorschalten, als Scharnier zwischen linken Radikalen und behördlichen Schützern der Verfassung. Ehrenvoll, achtbar, das Ganze.

Vor einem Trend hat Richert richtig Bammel: der Fraternisierung »der Antifa« mit der Klimabewegung – wegen gemeinsamer Kapitalismuskritik. Und das kommt so: »Jugendliche, die etwa vor Gewalt in ihren Familien fliehen und auf der Straße leben, kommen häufig in Kontakt mit der linken Szene.« Huihuihui, und werden bestimmt Brandsätze legen und selbstgebastelte ­Böm­b­chen für den finalen klimagerechten Ernstfall testen. Oder, Richert? Wohl nicht alle. Der erfahrene Sozarbeiter schränkt ein: »Natürlich haben nicht alle militanten Linken einmal auf der Straße gelebt.« Aha. Viele machten auch Abi und studierten danach Sozialarbeit. Ach was.

Und wie stellt sich Richert den präventiven Eingriff vor? Mittels Begegnung etwa, um »Feindbilder« abzubauen. Oha. Ein Dorfpolizist – vielleicht bisserl korpulent, sicher gräulich-vollbärtig – als Vorlage, denn: »Der Gedanke, dass der eine Beamte ganz nett ist, führt zu der Frage, ob es auch andere geben könnte, die okay sind.« Pardon, ich verrate es gleich: Nein, sind sie nicht.

Richerts pädagogische Trickkiste wirkt ziemlich leer. Auf Unbelehrbare eh. Ich bleib chronifiziert linksradikal. Nur wegen Richert!