»Die Polizei holte sie ab und fuhr sie über die Grenze«

Sachelle BabbZUMA Press/imago Illegale Praxis: Bayerische Polizei bringt Asylsuchende über österreichische Grenze (München, 29.6.2017)

Der bayerische Flüchtlingsrat berichtet von rechtswidrigen Rückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze. Wie kann es sein, dass Geflüchtete schildern, dass sie zuvor ein Asylgesuch in Bayern eingereicht hatten, von deutschen Grenzpolizisten aber dennoch nach Österreich zurückgeschickt wurden?

Viele der Geflüchteten wurden etwa in Freilassing von der Bundespolizei aufgegriffen, mit Hilfe eines Dolmetschers befragt – und im Anschluss wieder zurück über die Grenze nach Österreich geschickt. Wenn in den Protokollen der Behörden dann keine Rede davon ist, dass ein Asylantrag gestellt wurde, wurde es entweder nicht erfragt oder nicht aufgenommen. Streben Personen ein Asylverfahren an, muss das Gesuch ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergeleitet und dort das Verfahren eröffnet werden. Aus den Antworten auf die Bundestagsanfrage von Clara Bünger, Die Linke, von Mai geht hervor, dass allein von Januar bis März 2023 insgesamt 3.674 Geflüchtete »unerlaubt eingereist« seien, von denen 2.277 zurückgewiesen wurden.

Nun könnte man ja sagen, nach Österreich zurückgeschickt zu werden, sei für Geflüchtete nicht so schlimm. Welche Folgen hat es?

Sie werden mit einem Einreiseverbot nach Deutschland bestraft. Oft sind diese Menschen lange von ihrem Herkunftsland aus unterwegs, aus dem sie flüchten mussten. Besonders tragisch ist es für viele, weil sie Deutschland als Ziel haben, weil sie hier Familie oder Freunde haben – und in Österreich niemanden kennen.

Wie geht die deutsche Polizei bei den Pushbacks vor?

Viele Asylsuchende kommen mit dem Zug. Oft ist ihre erste Erfahrung, dass sie anhand von Racial Profiling für eine Personenkontrolle herausgepickt werden. Manche müssen sich bei demütigenden Körperkontrollen ausziehen. Personen, die sich schon in Deutschland sicher angekommen wähnten, holte die Polizei später aus der Unterkunft in Bayern ab und fuhr sie wieder über die Grenze. Trotz nationaler und internationaler Vorschriften, die das verbieten, wurden sie der österreichischen Polizei übergeben oder auf der Straße in Salzburg ausgesetzt. Davon berichteten Geflüchtete später in österreichischen Unterkünften NGOs wie »Pushback Alarm Austria«. Dabei geht es nicht um Einzelfälle, sondern um eine systematische Praxis. Wir fordern das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung umzusetzen und illegale Zurückschiebungen zu beenden.

Was halten Sie von der Debatte über sogenannte Verteilungsfragen der EU-Staaten? Statt Geflüchtete aufzunehmen, könne Geld an Drittstaaten gezahlt werden. Anvisiert sind Verfahren unter Haftbedingungen in Außengrenzstaaten.

An diesem Donnerstag beraten die EU-Innenminister in Luxemburg über die seit Jahren strittige Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Weitere Länder sollen zu angeblich sicheren Drittstaaten erklärt werden: etwa Tunesien, wo die politische Stimmung kippt und schwarze Personen nicht mehr sicher sind, weil die Regierung dort rassistische Hetze betreibt; Libyen, seit Jahren in der Kritik für Verletzungen der Menschenrechte von Geflüchteten; oder Marokko, wo ebenso der Schutz der Rechte von Migranten nicht garantiert ist. All das ist skandalös.

Fehlende Kitaplätze, überfüllte Notaufnahmen: Sind Kommunen mit der Unterbringung und Versorgung einer großen Anzahl von Geflüchteten überfordert?

Deutschland braucht Einwanderung. Statt die sozialen Krisen zu leugnen, hätte es längst Bestandteil der deutschen Politik sein müssen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Personalmangel im Gesundheitssystem zu beheben, pädagogische Berufe attraktiver zu gestalten und besser zu bezahlen. All das ist auch völlig unabhängig von der Migration erforderlich.

Das Asylrecht im Grundgesetz war eine Antwort auf die Erfahrungen der Nazizeit. Weshalb droht nun eine weitere Entwertung?

Die Ampelregierung befürchtet, dass die Gesellschaft weiter nach rechts rutschen könnte, strebt aber selber als vermeintliche Lösung an, Geflüchtete auszugrenzen. Sie sollte klarstellen, dass nicht die Einwanderung das Problem ist, sondern vernachlässigte Sozialpolitik. Darum muss sie sich jetzt dringend kümmern