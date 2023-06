Arbeit am nächsten »Asylkompromiss«

Yara Nardi/REUTERS Von Regierungen und Kapital unerwünschte Menschen sollen künftig möglichst nicht EU-Boden betreten können. NATO-Draht am Zaun eines Camps auf Lesbos (20.9.2020)

Die mahnenden Worte dürften verhallen: In Richtung der an diesem Donnerstag in Luxemburg zusammentretenden EU-Innenministerinnen und -minister haben am Mittwoch Kritiker vehement vor der geplanten Novelle des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) gewarnt. Vorgesehen ist unter anderem die Verlagerung von Asylverfahren in Internierungszentren außerhalb der Europäischen Union. Das Ziel: die staatliche Kontrolle über Migrations- und Fluchtströme in die EU zu perfektionieren.

Forschungen zu bereits in Pilotprojekten realisierten Maßnahmen zeigten, »dass diese nicht menschenrechtskonform umgesetzt werden können«, wie der Rat für Migration – ein Zusammenschluss von mehr als 200 Wissenschaftlern – am Mittwoch mitteilte. Die Forderungen der an den EU-Außengrenzen gelegenen Mitgliedstaaten nach tatsächlicher europäischer Solidarität würden nicht erfüllt, erklärte der Vorsitzende Vassilis Tsianos laut Mitteilung. »Besser keine Reform als eine, die die Probleme verschärft«, riet er. So würden die Vorschläge weitere Anreize für Grenzstaaten schaffen, noch mehr Schutzsuchende illegal zurückzuweisen oder zu inhaftieren. Erstaufnahmestaaten wie Griechenland, Italien oder Spanien blieben weiterhin für Aufnahme und weiteren Aufenthalt der Flüchtlinge verantwortlich – und hätten so kein Interesse, Asylbegehren in Einzelfällen inhaltlich zu prüfen.

»Ohne eine Zustimmung Deutschlands« dürfte die »Asylreform« keine Mehrheit finden, spekulierte der Migrationsrat. Tatsächlich genießt die GEAS-Verschärfung die grundsätzliche Unterstützung der Bundesregierung – »obwohl sie diametral dem Koalitionsvertrag« widerspreche, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von zehn flucht- und asylpolitischen Fraktionssprechern der Linkspartei heißt.

Vorrangiges Ziel der Bundesregierung bleibt dabei das Erzielen einer Einigung auf EU-Ebene. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Dienstag abend gegenüber dem WDR im Falle des Scheiterns das Schreckgespenst neuer Grenzkontrollen innerhalb der EU heraufbeschworen.