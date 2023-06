Lulas Plan zum Schutz des Amazonas

Brasília. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat einen neuen Plan zum Schutz des Amazonasregenwaldes vorgestellt. Er sieht die sofortige Beschlagnahmung der Hälfte aller illegal genutzten Flächen innerhalb von Schutzgebieten sowie die Ausweisung von drei Millionen Hektar zusätzlicher Schutzgebiete bis 2027 vor. Bei der Vorstellung des Plans in Brasília am Montag (Ortszeit) kündigte Lula zudem die Anstellung Tausender Analytiker und die Schaffung eines »Amazonaslabels« zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft an. (AFP/jW)