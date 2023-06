Nicht einmal die Hälfte erhält Urlaubsgeld

Düsseldorf. Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in der deutschen Privatwirtschaft bekommt Urlaubsgeld. Wie eine neue Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, bekamen zuletzt 47 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld. In Unternehmen mit Tarifbindung erhalten es 74 Prozent. In denen ohne Tarifbindung bekommen es lediglich 35 Prozent. Unterschiede gibt es auch zwischen Ost und West und zwischen den Geschlechtern: So bekamen 34 rozent der Beschäftigten in Ostdeutschland Urlaubsgeld, in Westdeutschland waren es 49 Prozent. Frauen bekamen mit 41 Prozent seltener Urlaubsgeld als Männer mit 50 Prozent. (AFP/jW)