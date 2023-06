Grünen-Basis kritisiert Asylkurs der Spitze

Berlin. Hunderte Grünen-Mitglieder stören sich an Plänen zur Reform des EU-Asylrechts und am Kurs der eigenen Parteispitze. Rund 730 Grünen-Mitglieder stehen hinter einem Brief, aus dem am Dienstag die Nachrichtenagentur dpa zitierte. Es sei »doch schwer nachvollziehbar, warum die deutsche Verhandlungsposition nicht annähernd den Inhalten des Koalitionsvertrags entspricht«. Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag in Luxemburg über eine Novelle des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Dabei geht es auch um Zentren außerhalb der EU und dort durchzuführende Asylverfahren. Die Ampelkoalition unterstützt das Vorhaben grundsätzlich. (dpa/jW)