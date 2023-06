Bewährungsstrafe nach »Silvesterkrawallen«

Berlin. Rund fünf Monate nach den sogenannten Silvesterkrawallen in Berlin wurde ein 23jähriger zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte vor Gericht bestritten, einen Polizisten angegriffen zu haben. Ein Böller sei versehentlich in die Richtung eines Beamten geflogen, sagte er am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten im ersten öffentlichen Prozess zu den »Krawallen«, die vor allem die CDU im Wahlkampf zum Abgeordnetenhaus aufgegriffen hatte. Er habe sich entschuldigt und seine Personalien genannt, betonte der Mann. Er sei davon ausgegangen, dass die Angelegenheit damit erledigt sei. (dpa/jW)