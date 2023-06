EU-»Aktionsplan« gegen Asylsuchende

Brüssel. Mit einem »Aktionsplan« will die EU-Kommission »illegale Migration und Schleuserkriminalität« über Nord- und Westafrika eindämmen. Das teilte die zuständige Kommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel mit. Insgesamt seien 18 Maßnahmen geplant. Konkret ist zum Beispiel mehr Kooperation zwischen der EU-Grenzbehörde Frontex und Marokko, Mauretanien und dem Senegal angedacht. Wenn Nicht-EU-Staaten »illegal« eingereiste Menschen zurücknehmen, sollen sie verstärkt von Investitionen profitieren. Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag in Luxemburg über eine »Reform« des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS).(dpa/jW)