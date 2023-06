Pistorius umgarnt Indien mit Rüstungsversprechen

Neu-Delhi. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einem Treffen mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh angekündigt, dem Land mehr Rüstungsgüter zu liefern. Indien zähle in der Indopazifikregion zu den wichtigsten strategischen Partnern für Deutschland und »Europa«, sagte Pistorius am Dienstag in Neu-Delhi. »Demzufolge müssen wir ihn auch so behandeln«, und zwar »mit Taten«, fügte er hinzu. Das zielt im Gefolge der USA vor allem gegen die Volksrepublik China, Indiens Nachbarn. Pistorius warb dafür, die Beziehungen zu Indien »dem anzugleichen, wie auch Japan und Australien behandelt werden«. Man wolle bei diversen »Verteidigungsthemen« die Zusammenarbeit aller Streitkräfte mit Indien vertiefen. Außerdem möchte Deutschland Indien sechs U-Boote der Firma TKMS verkaufen. TKMS-Vertreter reisten in der Delegation nach Indien mit. (AFP/jW)