Reifenexplosion endet tödlich

Warendorf. Bei einem Arbeitsunfall im nordrhein-westfälischen Drensteinfurt ist ein 21jähriger getötet worden. Wie die Polizei in Warendorf am Abend des 30. Mai mitteilte, stand der Mann neben einem Radlader, als ein Reifen des Fahrzeugs explodierte. Er wurde gegen den Radlader geschleudert und schwer am Kopf verletzt. Der Mann starb noch vor Ort. Warum der Reifen explodierte, war zunächst unklar. (jW)