Deutsche Exporte leicht gestiegen

Wiesbaden. Nach einem deutlichen Rückgang im März haben die Exporte aus Deutschland im April wieder leicht zugelegt. Kalender- und saisonbereinigt stiegen sie im Monatsvergleich um 1,2 Prozent und im Jahresvergleich um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Insgesamt wurden im April Waren im Wert von 130,4 Milliarden Euro exportiert. Die Importe beliefen sich auf 112 Milliarden Euro. Der Exportüberschuss erhöhte sich so von 14,9 Milliarden Euro im März auf 18,4 Milliarden Euro im April. Mehr als die Hälfte der Exporte ging in andere Mitgliedstaaten der EU. Der wichtigste Abnehmer deutscher Produkte waren dennoch mit 13,1 Milliarden Euro die USA. Die Exporte nach China legten um 10,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro zu. (AFP/jW)