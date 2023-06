Russland: Manöver in Ostsee beginnt

Moskau. Einen Tag nach der NATO hat Russland am Montag ein Marinemanöver in der Ostsee begonnen. An der Übung der Ostseeflotte nähmen bis zu 40 Schiffe und Boote, 25 Flugzeuge sowie rund 3.500 Soldaten teil, erklärte das russische Militär. Das Manöver werde bis zum 15. Juni dauern. Die NATO hatte am Sonntag mit ihren jährlichen Übungen in der Ostsee begonnen, an denen erstmals Finnland als neues Mitglied der von den USA geführten Kriegsallianz teilnahm. Der US-Marine zufolge sind an dem Manöver 50 Schiffe, mehr als 45 Flugzeuge und 6.000 Soldaten beteiligt. (Reuters/jW)