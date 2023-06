Bevorstehende Weltklimakonferenz in Kritik

Bonn. Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai wächst die Kritik an den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gastgeber. »Da hat man den Bock zum Gärtner gemacht«, sagte Greenpeace-Chef Martin Kaiser gegenüber dpa zum Auftakt einer zehntägigen Vorbereitungskonferenz am Montag in Bonn. David Ryfisch, Leiter des Teams Internationale Klimapolitik bei der Umweltschutzorganisation Germanwatch, warnte: »Alles deutet darauf hin, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als kommende Präsidentschaft der Weltklimakonferenz versuchen werden, ihre Agenda zur Verlängerung des Zeitalters von Öl und Gas massiv voranzutreiben.« (dpa/jW)