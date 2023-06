Mexiko: Linke gewinnt Regionalwahl

Mexiko-Stadt. Bei Wahlen im mexikanischen Bundesstaat México hat die linke Regierungspartei Morena gewonnen. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse erkannte die Kandidatin der konkurrierenden Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) am Sonntag den Sieg ihrer Morena-Rivalin Delfina Gómez an. Insgesamt waren 12,6 Millionen Wahlberechtigte in Mexikos bevölkerungsreichstem Bundesstaat aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl galt als richtungsweisend für die Präsidentschaftswahl in Mexiko in einem Jahr. Der Bundesstaat México war eine der letzten Bastionen der PRI. (AFP/jW)