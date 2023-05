Zahl der Gründungen 2022 eingebrochen

Berlin. Die Zahl der Unternehmensgründungen sank im Jahr 2022 um neun Prozent auf 550.000, wie die Förderbank KfW am Mittwoch mitteilte. Mit 108 Gründungen je 10.000 Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren rutschte der Wert damit in die Nähe seines historischen Tiefststands vom ersten Coronajahr 2020 (104), nachdem er sich 2021 kurzzeitig erholt hatte (119). Die Zahl der Gründungen von Frauen ist demnach 2022 nach Anstiegen in den beiden Vorjahren wieder gefallen – und zwar um ein Fünftel auf 205.000. (dpa/jW)