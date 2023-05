Inflationsrate für Mai auf 6,1 Prozent geschätzt

Berlin. Die deutsche Inflationsrate ist im Mai wegen sinkender Benzinpreise und der Einführung des 49-Euro-Tickets auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Grundlage seiner ersten Schätzung mit. Das ist der niedrigste Wert seit März 2022. Die Energiepreise stiegen noch um 2,6 Prozent (April: plus 6,8 Prozent). Nahrungsmittel verteuerten sich mit 14,9 Prozent erneut deutlich. In den kommenden Monaten dürfte die Inflation aufgrund von Basiseffekten des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts wieder steigen. Beides war von der Bundesregierung für Juni, Juli und August 2022 eingeführt worden. (dpa/jW)