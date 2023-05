700 Millionen unbezahlte Überstunden

Berlin. Beschäftigte haben in Deutschland im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag hervor, meldete dpa am Mittwoch. Die Überstunden entsprechen demnach 809.000 Vollzeitstellen. Im Durchschnitt machte jeder Beschäftigte 2022 etwa 31 Überstunden. Grundlage der Berechnung sind Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Demnach wurden im vergangenen Jahr 583 Millionen bezahlte und 702 Millionen unbezahlte Überstunden gemacht. Nach einem Rückgang in der Coronakrise sind die Zahlen wieder leicht gestiegen. (dpa/jW)