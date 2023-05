Finnland: Einigung bei Regierungsbildung

Antti Hämäläinen/Lehtikuva/dpa "Die Finnen"-Chefin Purra, Ex-Ministerpräsidentin Sanna Marin und der Konservative Orpo (v.l.n.r.) am Wahlabend in Helsinki

Helsinki. In den Verhandlungen zur Regierungsbildung in Finnland ist den vier beteiligten Parteien eine Einigung gelungen. Der Konservative Petteri Orpo sagte am Freitag abend bei einer Pressekonferenz mit den Vorsitzenden der drei weiteren Parteien, man habe zu den viel diskutierten Themen Klima und Einwanderung ein Papier ausgearbeitet. Diese Dokumente seien nicht perfekt, aber ein Fortschritt, am Sonnabend würden die Verhandlungen damit fortgesetzt. Die beteiligte Schwedische Volkspartei will ebenfalls sich am Sonnabend auf einem Fraktionstreffen über den Inhalt der Papiere abstimmen.

Orpos Nationale Sammlungspartei war bei der finnischen Parlamentswahl Anfang April stärkste Kraft vor der rechten Partei Die Finnen und den Sozialdemokraten der bisherigen Ministerpräsidentin Sanna Marin geworden. Finnen-Chefin Riikka Purra hatte noch am Freitag gedroht, die Verhandlungen im Falle ausbleibender ausreichender Ergebnisse auszusetzen.

Die offiziellen Verhandlungen über eine Regierungsbildung aus Konservativen, Die Finnen, der Schwedischen Volkspartei und den Christdemokraten laufen seit Anfang Mai. (AFP/jW)