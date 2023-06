Tote an Grenze zwischen Israel und Ägypten

Kairo. An der Grenze zwischen Israel und Ägypten ist es am Sonnabend zu einem tödlichen Angriff gekommen. Ein ägyptischer Polizist drang durch eine Öffnung im Grenzzaun auf israelisches Gebiet vor und tötete anschließend mit einer Kalaschnikow zwei israelische Soldaten und eine Soldatin. Die kleine Tür im Grenzzaun war nach Medienberichten nur mit einem Kabelbinder verschlossen, den der Polizist durchgeschnitten habe. Bei einem Schusswechsel wurde der Beamte später tödlich getroffen. Nach Darstellung der ägyptischen Armee soll der Polizist auf der Jagd nach Drogenschmugglern gewesen sein. Er habe demnach die Grenzanlage überschritten, danach sei es zu den tödlichen Schüssen gekommen. Der israelische Rundfunk berichtete am Sonntag, Israel weise die ägyptische Darstellung des Hergangs zurück. Beide Seiten hatten zuvor den Willen zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Falls bekundet. (dpa/jW)