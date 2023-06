Bewohner russischer Grenzregion evakuiert

Moskau. Nach tagelangem Beschuss der an der Grenze zur Ukraine gelegenen russischen Region Belgorod haben die Behörden die Einwohner dortiger Dörfer aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Er bitte darum, dass die Einwohner der Dörfer des Bezirks Schebekino die Appelle der Behörden beachteten und »ihre Häuser vorübergehend verlassen«, erklärte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Es sei eine weitere »unruhige Nacht« in Schebekino mit »vielen Schäden« gewesen, berichtete Gladkow. Mehr als 4.000 Menschen seien bereits in provisorischen Unterkünften in der Region Belgorod untergebracht. (AFP/jW)