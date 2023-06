Paris: Marokkanische Journalisten protestieren

Paris. Die marokkanischen Journalisten Dounia und Adnane Filali sind am Freitag in den Hungerstreik getreten. Sie würden ihn erst aufgeben, »wenn sie sich sicher fühlen und ihre Rechte als politische Flüchtlinge anerkannt werden«, gaben sie gleichentags in einem Kommuniqué per Twitter bekannt. Die beiden befinden sich zur Zeit in Frankreich und werfen Paris vor, mit der marokkanischen Monarchie zu kollaborieren, um sie zum Schweigen zu bringen. Zuvor hatten sie in China Asyl erhalten, nachdem Dounia Filali wegen ihrer regimekritischen Beiträge auf Youtube in die Schusslinie Rabats geraten war. (jW)