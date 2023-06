Senegal: Mehr Tote nach Protesten

Dakar. Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Oppositionsanhängern im Senegal hat die Regierung eigenen Angaben zufolge Hunderte Menschen festgenommen. Zudem gab das Innenministerium am Sonnabend den Tod von sechs weiteren Menschen bekannt. Die Proteste hätten allerdings mittlerweile an Intensität verloren. Berichte über erneute Ausschreitungen gab es am Wochenende vor allem aus Vororten der Hauptstadt Dakar. In weiteren Vierteln, in denen es in den vergangenen Tagen zu Zusammenstößen gekommen war, blieb es dem Innenministerium zufolge dagegen ruhig. Die Gesamtzahl der Toten stieg seit Ausbruch der Unruhen am Donnerstag laut Innenministerium auf insgesamt 15. »Rund 500« Menschen seien festgenommen worden. Am Donnerstag war Oppositionsführer Ousmane Sonko zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. (AFP/jW)