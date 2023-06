Israel: Wieder Demos gegen »Justizreform«

Tel Aviv. In Israel haben erneut Zehntausende gegen die Pläne der ultrarechten Regierung für eine »Justizreform« demonstriert. Die Proteste laufen seit 22 Wochen in Folge, die neuesten fanden am Samstag abend statt. Israelischen Medien zufolge beteiligten sich allein an der Kundgebung in Tel Aviv fast 100.000 Menschen. Die israelische Polizei macht keine offiziellen Angaben zu Teilnehmerzahlen bei Protesten. Am Freitag abend hatten mehrere hundert Menschen vor der privaten Residenz von Regierungschef Benjamin Netanjahu in Caesarea nördlich von Tel Aviv demonstriert. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine nicht genehmigte Kundgebung, es gab mindestens 17 Festnahmen. Netanjahu hatte Ende März angesichts der starken Proteste eine »Pause« im Gesetzgebungsverfahren für die Justizreform ausgerufen, »um dem Dialog eine Chance zu geben«. (AFP/jW)