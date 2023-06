Marsch gegen Gewalt an Frauen in Argentinien

Buenos Aires. In Argentinien hat der achte jährliche Marsch gegen Gewalt an Frauen stattgefunden. Tausende Menschen beteiligten sich am Sonnabend in der Hauptstadt Buenos Aires an der Kundgebung unter dem Motto »Ni una menos« (Nicht eine weniger). Erst am Donnerstag war eine 25jährige von einem gleichaltrigen Kollegen mit sieben Schüssen getötet worden, nachdem sie sich bei ihrem Chef wegen Belästigung über ihn beschwert hatte. 2022 wurden in dem südamerikanischen Land mehr als 250 Femizide registriert. (AFP/jW)