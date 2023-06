Türkei: Neues Parlament zusammengetreten

Istanbul. In der Türkei ist das am 14. Mai neu gewählte Parlament erstmals zusammengetreten. Die Abgeordneten legten am Freitag in der Volksvertretung in Ankara den Amtseid ab. Die von Präsident Recep Tayyip Erdogan geführte AKP ist weiterhin stärkste Kraft im Parlament. Dennoch verlor sie 27 Sitze und hält damit 268 Sitze. Gemeinsam mit den Abgeordneten der islamistischen Partei Yeniden Refah und der ultranationalistischen MHP kommen die Erdogan-Unterstützer auf 323 von insgesamt 600 Sitzen. Die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit erreichen sie damit nicht. (dpa/jW)