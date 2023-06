Mexiko: 45 Säcke mit Leichenteilen gefunden

Mexiko-Stadt. Die mexikanische Polizei hat in einer im westlichen Bundesstaat Jalisco gelegenen Schlucht 45 Säcke mit menschlichen Überresten gefunden. Die Leichenteile stammten »von männlichen und weiblichen« Opfern, erklärte die örtliche Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Während der Suche nach acht Vermissten waren die Behörden auf die Überreste gestoßen. Die acht Gesuchten arbeiteten in einem Callcenter unweit der Fundstelle. Zahl und Identität der Opfer müssen die Gerichtsmediziner noch ermitteln. (AFP/jW)