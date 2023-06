Ecuador: Staatsanwalt erschossen

Quito. In Ecuador ist ein Staatsanwalt von Bewaffneten erschossen worden. Leonardo Palacios sei »nach einem Angriff auf ihn« in der Stadt Durán nahe Guayaquil getötet worden, erklärte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag (Ortszeit) via Onlinedienst Twitter. Demnach wurde der Staatsanwalt auf dem Rückweg von einem Mordprozess in seinem Auto erschossen. Palacios wurde am selben Tag getötet, an dem Oberstaatsanwältin Diana Salazar Todesdrohungen erhielt. Salazar ist in Ecuador für die strafrechtliche Verfolgung des linken Expräsidenten Rafael Correa wegen angeblicher Korruption bekannt. (AFP/jW)