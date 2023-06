Bindungslose Betriebe

Bernd Weißbrod/dpa Kellnern ist nicht nur ein Knochenjob, er ist oftmals auch entgarantiert (Stuttgart, 16.3.2023)

Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Die Tarifbindung hierzulande sinkt weiter. Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in der BRD – knapp 49 Prozent – waren 2022 in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatten noch mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Kollegen einen Tarifvertrag in der Tasche. Die Wirtschaftssektoren mit der aktuell geringsten Tarifbindung sind Fischerei, Land- und Forstwirtschaft (elf Prozent), Gastgewerbe (20 Prozent), Kunst und Unterhaltung (21 Prozent) sowie Grundstücks- und Wohnungswesen (22 Prozent). Komplett tarifgebunden ist lediglich die öffentliche Verwaltung, das Militär und die Sozialversicherungsbranche.

Ein Befund, der Pascal Meiser (Die Linke) alarmiert. Das Bundeskabinett dürfe nicht länger tatenlos zusehen, »dass sich immer mehr Unternehmen der Tarifbindung entziehen und sich so schmutzige Wettbewerbsvorteile gegenüber denjenigen Konkurrenten verschaffen, die nach Tarif zahlen«, sagte der gewerkschaftspolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion am Freitag im jW-Gespräch. Bereits am Dienstag forderte der DGB die Ampelkoalition auf, ein Bundestariftreuegesetz in die Spur zu bringen. »Der Bund vergibt jedes Jahr öffentliche Aufträge im Wert von vielen Milliarden Euro«, betonte der Dachverband in seiner Stellungnahme. Das Problem: Bisher gewinnt meist das billigste Angebot, ungeachtet von Lohn- und Sozialdumping. Damit ein solches Gesetz wirken könne, müsse es branchenübergreifend und für nachgeordnete Bundesbehörden sowie bundeseigene Unternehmen und Firmen mit Bundesbeteiligung gelten, so der DGB weiter. Das sieht Meiser ähnlich – und fordert seitens der Regierung, Tarifverträge per Allgemeinverbindlichkeitserklärung auf ganze Wirtschaftszweige zu erstrecken. Allein mit Stückwerk werde sich »das von europäischer Ebene vorgegebene Ziel einer Tarifbindung von mindestens 80 Prozent sicher nicht erreichen lassen«.

Fakt ist, Betriebe mit Tarifvertrag bieten deutlich bessere Jobbedingungen als vergleichbare tariflose. Beispiel: Vollzeitbeschäftigte arbeiten in tariflose Betrieben im Mittel wöchentlich 54 Minuten länger und verdienen trotzdem elf Prozent weniger als Kollegen in tarifgebundenen Buden, so das Ergebnis einer im April vorgestellten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Was meint das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)? Nicht viel, aber immerhin das: »Der Entwurf zum Bundestariftreuegesetz befindet sich in regierungsinternen Gesprächen«, sagte eine Sprecherin von Ressortchef Hubertus Heil (SPD) am Freitag auf jW-Nachfrage. Wann enden diese? Das könne nicht exakt gesagt werden, aber ein Beschluss des Kabinetts solle baldmöglichst vorliegen. Beate Müller-Gemmeke, Berichterstatterin für Arbeitnehmerrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik von Bündnis 90/Die Grünen, ergänzte gleichentags: »Wir müssen das Tarifvertragssystem politisch stützen und stärken. Und das werden wir als Bundesregierung Schritt für Schritt tun«. Mittels gesetzlicher Tariftreue und Stärkung betrieblicher Mitbestimmung – Müller-Gemmeke: »Denn wo es Betriebsräte gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen tarifgebunden ist.«

Meiser ist das zu vage. Deshalb hat seine Fraktion kürzlich einen »Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung« in den Bundestag eingebracht, der Ende Mai nach erster Lesung durch das Parlament zur Beratung in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen worden war. Nur, die Chance, dass der durchkommt, ist gleich null. Gut wär’s aber – denn: Im Jahr 2000 existierten rund 100 allgemeinverbindliche Tarifverträge, mittlerweile sind es noch 34.