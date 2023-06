Deutsche Bahn und EVG verhandeln weiter

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Streikdrohung ausgesetzt. Die Deutsche Bahn habe sich zu Gesprächen Anfang der kommenden Woche bereit erklärt, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Freitag. Bis dahin werde es keine Streiks geben, die Vorbereitungen für einen eventuellen Arbeitskampf »laufen aber weiter«. Die EVG hatte am Mittwoch weitere Warnstreiks angekündigt. Am Donnerstag abend schickte sie dann nach eigenen Angaben eine Einladung zu Gesprächen an die Verhandlungsführer der Bahn. Knackpunkte sind Lohnerhöhungen für die unteren Einkommen und die Laufzeit des Tarifvertrags. (AFP/jW)