Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa Airbus A400M »Atlas« mit Sonderfolierung zur Übung »Air Defender 2023« bei der Landung auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) forderte am Donnerstag eine Absage der geplanten »Air Defender«-Großübung der NATO:

10.000 Militärs aus 25 Nationen und 220 Luftfahrzeuge sollen vom 12. bis 23. Juni 2023 an der NATO-Großübung »Air Defender« teilnehmen: »Die Megakriegsübung muss abgesagt werden«, fordert nun Ralf Buchterkirchen, Bundessprecher der DFG-VK. »Im Jahr 1983 führte das NATO-Manöver ›Able Archer‹ fast zu einem Atomkrieg – in der aktuellen Zeit ist die Gefahr eines direkten Krieges zwischen Russland und der NATO wieder enorm groß: Ein Missverständnis oder ein falscher Knopfdruck kann zur totalen Eskalation führen«, warnt Buchterkirchen. (…)

Beim anstehenden »Air Defender«-Manöver sorgt sich die DFG-VK nicht nur um eine direkte Konfrontation: »Wer im Juni ein Militärflugzeug hört oder über sich sieht, sollte daran denken, dass es jede Sekunde enorme Steuergelder verfeuert, die etwa im Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich und beim Klimaschutz fehlen«, macht Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK, aufmerksam. Die Bundesregierung müsse endlich umdenken und beim Militär sparen: »Die tatsächlich sicherheitsrelevanten Probleme der Menschen sind mit Militär nicht zu lösen«, so Schulze von Glaßer.

Die DFG-VK macht zudem auf die Gefahren für die Teilnehmenden von Kriegsübungen sowie für die Bevölkerung aufmerksam: Erst Mitte Mai ist auf einem Flugplatz der Bundeswehr in Schleswig-Holstein ein Learjet zur Flugzieldarstellung abgestürzt – beide Piloten kamen dabei ums Leben. Immer wieder ist es in der Vergangenheit zu Opfern bei Kriegsübungen gekommen.

Sevim Dagdelen, Obfrau der Bundestagsfraktion von Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik, erklärte am Donnerstag zu den Angriffen auf die russische Grenzregion Belgorod:

Die Bundesregierung muss klare Kante gegen Neonazis zeigen und die neuerlichen Angriffe mit ukrainischer Unterstützung auf die russische Grenzregion Belgorod in aller Klarheit verurteilen. Unabhängig von einem generell erforderlichen Waffenlieferungsstopp muss Bundeskanzler Olaf Scholz sicherstellen, dass an die ukrainische Regierung exportierte deutsche Waffen nicht wie US-amerikanische Militärausrüstung von Neonazimilizen für Angriffe auf das Staatsgebiet Russlands verwendet werden können. Es sollte der Bundesregierung zu denken geben, dass der zwischenzeitlich in Deutschland lebende berüchtigte Neonazi Denis Kapustin alias Denis Nikitin, der seit Jahren daran arbeitet, Neonazis in ganz Europa zu vereinen, in der Ukraine die schwer bewaffnete rechte Gruppierung »Russisches Freiwilligenkorps« aufstellen konnte, die gemeinsam mit der in die ukrainischen Militärstrukturen integrierten »Legion Freiheit Russlands« operiert und Angriffe auf zivile Einrichtungen auf russischem Gebiet durchführt. Schwer bewaffnete Neonazigruppierungen sind eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerungen in ganz Europa.

Bundeskanzler Scholz muss beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) darauf hinwirken, dass die Bewaffnung von Neonazimilizen deutlich verurteilt und deren Unterstützung durch den ukrainischen Militärgeheimdienst umgehend gestoppt wird.