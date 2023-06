Demirtas erklärt Rückzug

Mehmet Masum Suer/ZUMA Wire/IMAGO Hinter Gittern und im Herzen seiner Anhänger: Bild von Demirtas auf einer Wahlkampfkundgebung (Diyarbakir, 13.5.2023)

Der kurdische Rechtsanwalt Selahattin »Selo« Demirtas ist einer der populärsten Oppositionspolitiker der Türkei. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview hat der 50jährige, der seit November 2016 auf Weisung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Gefängnis festgehalten wird, seinen Rückzug aus der aktiven Politik verkündet. Der frühere Vorsitzende der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) werde niemals freikommen, hatte Erdogan noch in seiner Rede in der Wahlnacht am 28. Mai betont. »Todesstrafe für Selo!« skandierten daraufhin die in Ankara versammelten Anhänger der islamistisch-faschistischen Regierungsallianz.

Er und sein Zellengenosse hätten über das vom Fernsehen übertragene mittelalterlich anmutende Spektakel vor dem Präsidentenpalast nur gelacht, gestand Demirtas in dem von der oppositionellen Nachrichtenseite Artigercek veröffentlichten Interview. Angst um sein Leben ist es also nicht: Den Entschluss, nach den Wahlen keine aktive politische Arbeit mehr zu leisten, habe er schon vor Monaten gegenüber der Parteizentrale bekanntgegeben. »In meinem Namen entschuldige ich mich aufrichtig dafür, dass ich nicht in der Lage war, eine Politik vorzuschlagen, die unseres Volkes würdig ist«, äußert sich der Politiker ebenso kritisch wie selbstkritisch.

Der Jurist ist überzeugt: Der auch von der HDP unterstützte kemalistische Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu, der laut offiziellem Ergebnis auf 48 Prozent der Stimmen gegenüber 52 Prozent für Erdogan kam, habe die Präsidentschaftswahl in Wahrheit gewonnen. Doch das autoritär herrschende Regime habe alle staatlichen Mittel für sich sowie zur Unterdrückung der Opposition eingesetzt und an den Wahlurnen manipuliert. »Was geschah, hatte nichts mit Wahlen, Demokratie oder der Widerspiegelung des Volkswillens in den Ergebnissen zu tun. Es war eine komplette Operation«, so Demirtas. Die Opposition habe einen »großen Fehler gemacht, indem sie so tat, als gäbe es eine normale Regierung, und damit das Regime legitimiert«.

Bei den Parlamentswahlen am 14. Mai hatte die aufgrund eines laufenden Verbotsverfahrens unter dem Dach der Grünen Linkspartei (YSP) angetretene HDP mit 8,8 Prozent Stimmverluste gegenüber 11,6 Prozent 2018 erlitten. Der Fehler liege nicht in der politischen Linie der Partei, sondern in ihrer Praxis, beklagt Demirtas unzureichende innerparteiliche Demokratie. Dies habe sich etwa bei der Kandidatenaufstellung gezeigt, die ohne Berücksichtigung der Erwartungen und Vorschläge der Bevölkerung vorgenommen wurde. »Es ist eine ideologische Abweichung«, sieht Demirtas die Parteiführung in der Verantwortung und fordert direkte Demokratie der Basis anstelle eines Delegiertensystems. »Der wahre und einzige Eigentümer unserer Partei ist das Volk, also lasst das Volk seine Partei führen und Politik machen.« Nach einer »ernsthaften Erosion der Kader« infolge Tausender Verhaftungen bestehe die Notwendigkeit zur Umstrukturierung. Die Partei müsse »einen Stil aufgeben, der die Mittelmäßigen begünstigt, und ein Modell umsetzen, das Tausende von qualifizierten Menschen in die Pflicht nimmt«.

Konservativen Kreisen innerhalb der kurdischen Bewegung, die nicht zuletzt aufgrund einer auch von Demirtas kritisierten Konkurrenzkandidatur der Arbeiterpartei der Türkei (TIP) das Bündnis mit türkischen Sozialisten in Frage stellen, erteilte der Kurde eine klare Absage. Es gelte, solche Bündnisse nicht nur in Wahlperioden zu suchen, vielmehr gehe es um eine »Partnerschaft im Kampf« vom 1. Mai bis zum Newrozfest. »Wir müssen den Ansatz der Opposition, der den Parteien und dem Parlament verhaftet ist, schnell aufgeben und den sozialen Kampf als Grundlage nehmen«, forderte der frühere HDP-Chef abschließend, alle Methoden des »zivilen politischen Kampfes« – von Kundgebungen und Demonstrationen bis zu Boykotts und Streiks – zu nutzen. In ähnlicher Form hatte sich zuvor bereits die Sozialistische Partei der Unterdrückten (ESP) als eine der marxistischen Komponenten in der HDP geäußert. Er selbst bleibe HDP-Mitglied und werde den Kampf aus dem Gefängnis heraus fortsetzen, versicherte Demirtas.