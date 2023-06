RKI warnt vor Folgen der Klimakrise

Berlin. Mehr Hitzetote, neue Infektionskrankheiten, mehr Hautkrebs durch UV-Strahlung, mehr Lungenerkrankungen als Folge steigender Feinstaubbelastung und eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen gehören für das Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den möglichen Gesundheitsfolgen der Klimakrise in Deutschland. In dem am Donnerstag veröffentlichten Sachstandsbericht von 90 Autoren wird der Klimawandel als »größte Herausforderung für die Menschheit« bewertet. (dpa/jW)