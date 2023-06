Deutsche Bahn reagiert auf tödlichen Unfall

Garmisch-Partenkirchen. Die Hauptursache des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen, bei dem am 3. Juni 2022 fünf Menschen starben und 78 verletzt wurden, scheint gefunden. »Schadhafte Betonschwellen führten zu diesem tragischen Unfall«, erklärte die Deutsche Bahn mit Verweis auf einen am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Als Konsequenz kündigte die Bahn an, rund 480.000 Betonschwellen auszutauschen. (dpa/jW)