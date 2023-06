Roter Teppich für Selenskij

Vladislav Culiomza/REUTERS Will »eine klare Einladung an die Ukraine«: Wolodimir Selenskijs Ankunft auf Schloss Mimi in Moldau

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij verlangt eine schnelle Entscheidung über einen möglichen NATO-Beitritt seines Landes. Das Militärbündnis müsse auf seinem Gipfel Mitte Juli in Vilnius »eine klare Einladung an die Ukraine« aussprechen und für die Zeit bis zum formellen Beitritt »Sicherheitsgarantien« abgeben, forderte Selenskij am Donnerstag am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) auf Schloss Mimi in der Republik Moldau. Dort waren die Präsidenten und Regierungschefs von 46 Staaten Europas sowie des Kosovo zusammengekommen, um »ein deutliches Zeichen für die Einheit vieler, vieler Staaten« im Machtkampf gegen Moskau zu demonstrieren, wie es der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell formulierte.

Neben der Kiewer NATO-Perspektive war am Donnerstag beim EPG-Gipfel auch die EU-Perspektive der Ukraine und Moldaus Gegenstand der Debatte. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu drang auf den Beginn von Beitrittsgesprächen noch im laufenden Jahr und auf den Vollzug des Beitritts »bis zum Ende dieses Jahrzehnts«. Dies stößt – nicht nur – in Berlin nach wie vor auf Widerspruch. Am Donnerstag räumte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ein, zwar sei die Aufnahme beider Länder in die EU eigentlich »geopolitisch unverzichtbar«; dem stehe jedoch die – offensichtlich nicht gegebene – »Beitrittsfähigkeit« Moldaus und der Ukraine ebenso entgegen wie »die Aufnahmefähigkeit der EU«.

Einen gewissen Schatten auf den EPG-Gipfel warf das erneute Aufflackern des Konflikts im Norden des Kosovo. Hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich ursprünglich darauf konzentrieren wollen, auf Schloss Mimi im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan zu vermitteln, so mussten sie sich nun auch noch mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic und der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani zusammensetzen. Eine Annäherung war zunächst nicht in Sicht.

Mit der NATO-Perspektive der Ukraine befassten sich Donnerstag auch die Außenminister des Militärbündnisses auf ihrem informellen Treffen in Oslo. Während etwa Litauen forderte, der ukrainische Beitritt müsse recht bald erfolgen, war in Berlin davon die Rede, eine etwaige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine liege »in sehr weiter Ferne«. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Vorabend auf einer Veranstaltung in Bratislava Überlegungen zurückgewiesen, den Krieg einzufrieren; Letzteres wird laut dem US-Magazin Politico im Weißen Haus erwogen, wobei als Modell der Koreakrieg gilt, der bis heute nicht durch einen Friedensvertrag beendet ist. Von der Leyen beharrte ihrerseits auf einem »gerechten Frieden«, was im Sprachgebrauch der EU den vollständigen Abzug der russischen Truppen beinhaltet. »Ein Waffenstillstand« werde »keinen dauerhaften Frieden bringen«.

Die NATO-Außenminister, die auf ihrem Treffen vor allem den NATO-Gipfel vorbereiteten, einigten sich Generalsekretär Jens Stoltenberg zufolge darauf, den Orientierungswert von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die nationalen Militäretats als Untergrenze festzulegen. Stoltenberg teilte außerdem mit, er gehe davon aus, die Türkei werde nach dem Inkrafttreten neuer »Antiterrorgesetze« in Schweden ihr Veto gegen den Beitritt des Landes rechtzeitig vor dem Gipfel in Vilnius aufgeben.