Marko Djurica/REUTERS Eindrucksvoll: Zehntausende Serben demonstrieren gegen die Verrohung der Gesellschaft (Belgrad, 19.5.2023)

In Serbien gab es im gesamten vergangenen Monat Mai wöchentlich Großdemonstrationen. Die Teilnehmer protestierten unter dem Motto »Serbien gegen Gewalt« (Srbija protiv nasilja) gegen eine ausufernde Brutalisierung der Gesellschaft, sie verlangen ein friedliches Miteinander. Auslöser für die Protestwelle waren zwei Massenmorde, die Anfang des Monats in Serbien stattfanden. Am 3. Mai hatte der Amoklauf eines jungen Schülers in einer Grundschule in Belgrad das Land erschüttert. Der Angreifer tötete neun Mitschüler und einen Wachmann. Nur einen Tag später schoss dann ein junger Erwachsener in zwei Ortschaften bei Mladenovac und Smederevo nacheinander aus einem Auto heraus willkürlich auf größere Menschenansammlungen und ermordete insgesamt acht Personen.

Die Serben sind bereits seit langem frustriert, und es waren nicht die ersten Massenproteste im Lauf der letzten Jahre. Die Wut der vielen tausend Demonstranten richtete sich vor allem gegen die Medien, die ihnen zufolge eine aggressive Kultur fördern. Viele fordern ein Ende der beliebten ­Reality-TV-Shows, aber auch die Absetzung von drei Mitgliedern des Vorstandes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Radio-Televizija Srbije. Zudem wollen sie Printmedien, die ihrer Ansicht nach Gewalt fördern, Grenzen setzen. Die oppositionellen Parteien mischen bei den Protesten mit und organisieren Busse, um Bürger aus dem ganzen Land in die Hauptstadt zu fahren. Die Absicht ist klar: Man möchte den gerechtfertigten Unmut der Massen ausnutzen, um sich selbst gut darzustellen und sich damit potentielle Wähler zu verschaffen.

Das serbische politische Establishment steckt in einer unangenehmen Situation. Finanziell ist der Balkanstaat längst an den Westen gebunden. Mehrere US-Unternehmen eröffneten in den letzten Jahren Niederlassungen in Serbien, darunter die NCR Corporation und der E-Auto-Hersteller Rivian. Deutschland und Österreich investierten mehrere Milliarden Euro in diverse Projekte, und sogar das japanische Unternehmen Nidec weihte vor ein paar Wochen einen neuen Firmenstandort in Serbien ein. Das Kosovo-Problem verhindert allerdings, dass die Regierung einen offenen Westkurs einschlägt, da man die abgespaltene Provinz dann als selbständigen Staat anerkennen müsste, womit ein Großteil der serbischen Bevölkerung nicht einverstanden wäre. Die jüngste Eskalation im Kosovo verdeutlicht das. Sie wurde dadurch ausgelöst, dass Pristina mit Gewalt versuchte, in den mehrheitlich von Serben bewohnten Gebieten eigene Bürgermeister einzusetzen, obwohl die Kommunalwahlen, aus denen sie im April als »Sieger« hervorgegangen waren, dort weitgehend boykottiert worden waren.

Ob die doppelte Strategie der gegenwärtigen Regierung langfristig aufgeht, wird sich eventuell an den gegenwärtigen Protesten gegen Gewalt und Verrohung zeigen. Rechte Nationalisten wie Vojislav Seselj sehen in ihnen einen westlichen Putschversuch und drohen damit, die Demonstranten von den Brücken zu schmeißen, die sie bei ihren Kundgebungen blockieren. Die liberale Opposition kritisiert zumindest die Privatisierungspläne der Regierung, bietet aber geopolitisch keine ernsthafte Alternative. Auch zu den vom Westen geforderten Russland-Sanktionen sind sich einige der Parteien uneins. Man möchte weiter die angenehme Situation nutzen, über Russland günstig an Energiestoffe wie Gas zu kommen, und man möchte potentielle Wähler nicht vergraulen.

Die Regierung unter Präsident Aleksandar Vucic reagierte auf die Proteste mit einem ungewöhnlichen Schritt. So trat Vucic vergangenen Freitag von seinem Posten als Vorsitzender der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) zurück und übergab dieses Amt Milos Vucevic. Welche Veränderungen das mit sich bringt, wird sich ebenfalls zeigen. Angeblich will Vucic eine größere serbische Bürgerbewegung gründen. Vucevic wiederum möchte laut eigenen Ankündigungen eine ähnliche Politik wie Vucic verfolgen. Festzuhalten bleibt, dass serbische Demonstranten in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich Forderungen durchsetzen konnten. Das gilt für die Bauernproteste Mitte des Monats sowie zuvor den erfolgreichen Widerstand gegen den Lithiumabbau durch den australischen Konzern Rio Tinto. Es ist also davon auszugehen, dass es zu weiteren Umbrüchen in Serbien kommt.