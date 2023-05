Ausbildung slowakischer Soldaten

Berlin. Die Bundeswehr bildet Soldaten aus der Slowakei am Flugabwehrsystem »Mantis« aus. Derzeit würden 44 Männer und Frauen des NATO-Bündnispartners an der Waffe zur Bekämpfung von Raketen, Artilleriegeschossen, Mörsern und Drohnen im Nahbereich geschult, teilte die Luftwaffe am Mittwoch mit. Deutschland beabsichtigt, der Slowakei zwei Waffensysteme »Mantis« und fünf Luftraumüberwachungsradare zu überlassen. (dpa/jW)