Speed-Dating auf Schloss Mimi

Andreea Alexandru/AP/dpa Werden sich Scholz und Macron als Mediatoren aufnötigen? Vorbereitungen auf Schloss Mimi am Mittwoch

»Fast 50 Länder gegen Putin«! Die stolze Schlagzeile der Nachrichtenagentur AFP gibt den Hauptzweck des Gipfels zutreffend wieder, zu dem die »Europäische Politische Gemeinschaft« (European Political Community, EPC) an diesem Donnerstag in Moldau zusammenkommt. Schon der erste EPC-Gipfel am 6. Oktober 2022 in Tschechien hatte vor allem das Ziel verfolgt, europäische Einigkeit gegen Russland zu demonstrieren. An ihm nahmen 44 Staaten von Portugal bis zur Ukraine sowie von Island bis Aserbaidschan teil. Diesmal werden es sogar 47 Länder sein: Die EPC hat inzwischen auch die Zwergstaaten Andorra, Monaco sowie San Marino für sich gewonnen. Bis auf Russland und Belarus, die natürlich draußen bleiben sollen, sowie den Vatikan ist am Tagungsort Schloss Mimi, rund 40 Kilometer östlich der Hauptstadt Chisinau, in der Tat der komplette europäische Kontinent präsent. »Wenn man in Moskau sitzt und 47 Länder in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zusammenkommen sieht«, erläuterte vorab ein EU-Funktionär den Grundgedanken, »dann ist das eine wichtige Botschaft.«

Die EPC ist das jüngste unter den diversen Formaten, zu denen sich die Staaten Europas im Laufe der Zeit zusammengetan haben. Entstanden ist sie im vergangenen Jahr aus einer etwas peinlichen Lage heraus: Weil man der Ukraine die EU-Mitgliedschaft versprechen musste, sie ihr aber schon aus Kostengründen nicht wirklich gewähren will, musste eine alternative Form europäischer Zugehörigkeit für Kiew her. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte die Idee auf, sich mit großem Pomp in einem erweiterten Rahmen zu treffen: die EU plus die Staaten, mit denen sie Assoziierungsabkommen unterhält – die Ukraine, Moldau, Georgien –, dazu Großbritannien, das man braucht, um gegen Russland Front zu machen; damit war Kiew demonstrativ in ein Format mit dem Markennamen Europa abseits der EU integriert. Um wenigstens dem Anschein nach auch noch die Reihen gegen Moskau zu schließen, lud man zusätzlich die übrigen Länder des Kontinents ein: Die EPC war geboren.

Jenseits europäischer Symbolik gibt die EPC bislang nicht viel her. Beim Gründungstreffen in Prag habe es wenig Inhaltliches, dafür aber die Chance zu einer Art »geopolitischen Speed-Datings« gegeben, berichtete kürzlich Edward Lucas vom Washingtoner Center for European Policy Analysis (CEPA): Regierungspolitiker hätten die Chance gehabt, mit Kollegen aus Ländern zu sprechen, mit denen sie sonst eher selten zusammenkämen. Der einzige konkrete Beschluss, den man auf dem Gipfel gefällt habe, sei es gewesen, das zweite EPC-Treffen in Moldau abzuhalten. Auch von dem heutigen Gipfel auf Schloss Mimi ist kaum mehr zu erwarten. Die Tagesordnung lässt überdurchschnittlich viel Zeit für bilaterale Gespräche sowie für Debatten in unverbindlichem Rahmen. Allerdings zeigt sich inzwischen, dass die EU den Versuch startet, gemeinsame Diskussionen zu strukturieren und gemeinsame Inhalte herzustellen. »Im Fokus« stünden »Sicherheit und Stabilität, Energie, grüne Transformation und Wirtschaftswachstum«, teilte die Bundesregierung vorab mit.

Gelingt es der EU, die EPC zu einer Art festgefügter antirussischer Vorfeldorganisation zu formen? Die Absicht ist klar: Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet einem Regierungssprecher zufolge auf Schloss Mimi ein klares Zeichen »gegen den russischen Imperialismus«. Dass es von allen Teilnehmern gleichermaßen mitgetragen wird, mag man bezweifeln: Eingeladen sind Staaten wie Serbien, Armenien oder die Türkei, die unverändert eng mit Russland kooperieren. Bereits beim Gipfel des Europarats Mitte Mai in Reykjavik zeigte sich, dass die Vereinnahmung politischer Strukturen für antirussische Zwecke die Ränder bröckeln lässt: Am Schadensregister für die Ukraine, dessen Gründung der Europarat beschloss, beteiligen sich sechs Mitgliedstaaten nicht: Armenien und Aserbaidschan, die Türkei, Serbien, Bosnien-Herzegowina und sogar das EU-Mitglied Ungarn. Nun wird die EPC zwar anders als der Europarat, dessen 46 Mitgliedstaaten auch ihr angehören – hinzu kommt das Kosovo –, offen von der EU dominiert. Das ändert nun allerdings an der politischen Orientierung der erwähnten Staaten an den Rändern der EPC nichts.

Ein Beispiel dafür, wie die EU diese Staaten aus dem russischen Orbit herauszubrechen sucht, wird man womöglich auf Schloss Mimi beobachten können. Dort werden, hieß es vorab, der Ministerpräsident Armeniens, Nikol Paschinjan, sowie der Präsident Aserbaidschans, Ilham Alijew, zu Verhandlungen zusammenkommen. Nach dem Krieg zwischen den beiden Ländern im Herbst 2020 hatte zunächst Russland sämtliche Gespräche zwischen ihnen moderiert. Die EU, die im Südkaukasus gleichfalls Machtambitionen hegt, war damit aus dem Spiel. Inzwischen ist es Brüssel gelungen, sich zumindest wieder, neben Moskau, als Vermittler zwischen Jerewan und Baku zu positionieren. Mitte Mai verhandelten Paschinjan und Alijew in Brüssel; in der vergangenen Woche sprachen sie in Moskau miteinander. An diesem Donnerstag könnten Scholz und Macron sich ihnen als Mediatoren aufnötigen. Das könne als Fortschritt beim Versuch gewertet werden, Russlands Einfluss im Südkaukasus wieder ein wenig zurückzudrängen, hieß es vorab in Berlin.

Bliebe noch das Motto des Gipfels: »Moldau ist nicht allein«. Die Zusammenkunft östlich von Chisinau soll Moldau im Äußern wie im Innern gegen Russland abschirmen. Im Äußern, weil immer noch gelegentlich – wenngleich viel seltener als im vergangenen Jahr – von einem etwaigen russischen Angriff auf das Land die Rede ist. Im Innern, weil die prowestliche Regierung von Präsidentin Maia Sandu in Moldau alles andere als unumstritten ist. Ein wenig symbolische Rückendeckung durch einen Gipfel, an dem fast ganz Europa teilnimmt, kann da nicht schaden.