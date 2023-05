BRD: Russland soll Konsulate schließen

Berlin. Als offizielle Antwort auf die Ausweisung von deutschen Bediensteten hat die Bundesregierung der Russischen Föderation den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt. Ab 2024 dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und eins von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Russische Generalkonsulate gibt es in Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München. Russland entscheide selbst, welches davon erhalten bleibe, machte der Sprecher deutlich.

Die russische Regierung sei »einen Schritt der Eskalation gegangen«, indem sie die deutsche Gesamtpräsenz in Russland auf 350 Personen begrenzt habe. »Diese ungerechtfertigte Entscheidung zwingt die Bundesregierung zu einem sehr erheblichen Einschnitt in allen Bereichen ihrer Präsenz in Russland«, sagte er. (dpa/jW)