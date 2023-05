Kabinett beschließt neues Düngegesetz

Berlin. Das Kabinett hat am Mittwoch in Berlin ein neues Düngegesetz beschlossen, mit dem das »Verursacherprinzip stärker Beachtung finden und unser Wasser sauber bleiben« soll, wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte. In seinem Haus wurde das Gesetz geschrieben. Es soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Seit 2012 hat die EU-Kommission die Bundesregierung immer wieder aufgefordert, die Dünge­regeln zu verschärfen. Überall im Land sind die Nitratbelastungen in Gewässern zu hoch. Im Schnitt liegt der Stickstoffüberschuss derzeit bei etwa 80 Kilogramm pro Hektar. (dpa/jW)